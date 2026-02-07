Sucesos

Conductor sufre horrible accidente al caer con su carro a río en Puntarenas

Varias personas que observaron el accidente trataron de auxiliar al conductor herido

Por Adrián Galeano Calvo

Un conductor sufrió un horrible accidente la mañana de este sábado cuando, por circunstancias que no son claras, se salió de la carretera y cayó a un río.

De acuerdo con la Cruz Roja, el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 9:45 a.m. sobre ruta 1 en el sector de Miramar de Montes de Oro, Puntarenas, específicamente en el río Naranjito.

Varias personas trataron de ayudar al conductor herido. Foto Facebook.
“Se nos informó del vuelco de un vehículo y posterior precipitación a un río. Adicionalmente se indicó que había una persona prensada dentro del carro”, explicó Alejandro Molina, Coordinador Operativo Nacional de Cruz Roja.

Personas que observaron el percanse se lanzaron al río para ayudar al conductor herido, incluso se observa a un hombre usando herramientas para tratar de hacer espacio para que el chofer saliera.

“En la escena se requirió de equipo de rescate para la liberación de un hombre, el cual es estabilizado y trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria”, agregó la Cruz Roja.

