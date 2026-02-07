Confirman la muerte del segundo árbitro involucrado en el choque donde una moto se incendió

El trágico accidente de tránsito en el que murió el árbitro Sebastián Garro Bonilla, ocurrido la tarde de este viernes en Pérez Zeledón, terminó cobrando otra víctima.

Se trata de su compañero Yeudy Rojas Mora, quien también era árbitro y viajaba junto a Garro en la motocicleta que se estrelló contra un vehículo de doble tracción.

LEA MÁS: Árbitro perdió la vida en brutal accidente de moto que se incendió al chocar con un camión

Ambos árbitros se dirigían a pitar un partido cuando ocurrió la tragedia. Foto PZ Noticias. (Facebook/Ambos árbitros se dirigían a pitar un partido cuando ocurrió la tragedia.)

La triste noticia fue confirmada por medio de una publicación hecha por la Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón y de la zona Sur (ASOAPEZ), de la cual ambos formaban parte.

“Ambos fueron parte de nuestra comunidad, reconocidos por su compromiso, compañerismo y entrega en el arbitraje, regional como nacional. Su partida deja un vacío inmenso en todos nosotros. ASOAPEZ extiende sus más sinceras condolencias a sus familias, amigos y seres queridos. Hasta pronto Sebas y Yeu”, informó dicha asociación.

El accidente que cobró las vidas de ambos árbitros se dio pasadas las 4:30 p.m. de este viernes en Tinamaste de Pérez Zeledón, camino hacia Dominical, Osa.

La Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón y de la Zona Sur lamentó la muerte de ambos amigos. (Facebook/Ambos árbitros se dirigían a pitar un partido cuando ocurrió la tragedia.)

LEA MÁS: Matan a mujer de 51 años de una puñalada en Hatillo: su hijo es el principal sospechoso

De momento las autoridades no han brindado una versión clara de lo sucedido, solo ha trascendido que, en apariencia, la moto en la que viajaban los ahora fallecidos se estrelló contra un vehículo de doble tracción.

Esta emergencia también requirió la atención de los Bomberos, ya que, a consecuencia del impacto, la moto en la que viajaban las víctimas alzó en llamas. Marvin Fernández, de la Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón, le confirmó al medio regional TV Sur que ambos árbitros se dirigían a pitar un partido de fútbol sala en Uvita, Osa.

La moto se incendió tras el violento choque. Foto: Tomada de PZ Noticias (Tomada de PZ Noticias/Tomada de PZ Noticias)

LEA MÁS: Terrible choque entre moto y vagoneta deja a una mujer de 18 años fallecida en Cartago

“Sebastián era el fiscal de nuestra Asociación y Jeudy es un árbitro que ha estado en primera, segunda y tercera división; ellos tienen muchos años de ser árbitros, compañeros muy queridos”, manifestó Fernández a TV Sur.

De momento el OIJ se encuentra investigando las circunstancias que mediaron en el mortal accidente.