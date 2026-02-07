Árbitro perdió la vida en brutal accidente de moto que se incendió al chocar con un camión

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un árbitro identificado de manera preliminar como Sebastián Garro y dejó a otro, Jeudy Rojas, en condición grave; ambos tendrían entre 35 y 40 años.

La tragedia ocurrió pasadas las 4:30 de la tarde de este viernes 6 de febrero, en Tinamaste de Pérez Zeledón, camino hacia Dominical, Osa.

Marvin Fernández, de la Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón, le confirmó al medio regional TV Sur que las víctimas son árbitros y se dirigían a pitar un partido de fútbol sala en Uvita, Osa.

“Sebastián era el fiscal de nuestra Asociación y Jeudy es un árbitro que ha estado en primera, segunda y tercera división; ellos tienen muchos años de ser árbitros, compañeros muy queridos”, manifestó Fernández a TV Sur.

Steven Umaña, de la Cruz Roja, dijo que declararon sin vida en el sitio a uno de los ocupantes.

Esta emergencia también requirió la atención de los Bomberos, ya que, a consecuencia del impacto, la moto en la que viajaban las víctimas alzó en llamas.

El accidente sucedió al chocar contra un vehículo de doble tracción, las causas que lo provocaron está bajo investigación.