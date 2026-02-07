Hombre fue ejecutado de múltiples balazos en el centro de San José

El estruendo causado por una balacera despertó a varios vecinos de un barrio en el centro de San José, quienes al asomarse por sus puertas descubrieron una terrible escena.

En ese lugar observaron el cuerpo de un hombre tendido sobre la calle, el cual había sido ejecutado a balazos.

Esta es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el homicidio ocurrido a eso de la 1:40 a.m. de este sábado en avenida 5 calle 10, en el distrito Merced, en San José.

El crimen ocurrió en avenida 5 calle 10, en San José. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

“Se indicó que en las cercanías de este sector se escuchó por parte de los vecinos varias detonaciones de arma de fuego, posteriormente los mismos vecinos observan el cuerpo de un hombre sobre vía pública, por lo que alertan a las autoridades y estas corroboran dicha información”, informó el OIJ.

En cuanto al ahora fallecido, la Policía Judicial indicó que de momento no ha sido identificado, solo se sabe que se trata de un hombre que tendría entre 25 y 30 años.

Por su parte, los agentes que atendieron el caso detallaron que el sujeto falleció a consecuencia de múltiples balazos en el pecho.

La Policía Judicial está realizando labores para ubicar cámaras de seguridad que permitan esclarecer lo sucedido y determinar el móvil del crimen.