Esto reveló OIJ sobre caso de hijo sospechoso de asesinar cruelmente a su mamá en Hatillo

Una casa ubicada en Hatillo centro, San José, se convirtió en escenario de un sangriento crimen, pues una mujer fue asesinada de forma atroz, al parecer, por su propio hijo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, identificó a la ahora fallecida como una mujer apellidada Arias, de 51 años, mientras que el sospechoso es un hombre de apellido Madrigal, de 31 años.

De acuerdo con el reporte brindado por la Cruz Roja, los hechos se dieron minutos antes de las 7 p.m. de este viernes, dentro de una casa ubicada cerca de la licorera La Maya.

La Policía Judicial señaló que Madrigal habría usado un arma blanca para quitarle la vida a su madre.

El crimen ocurrió la noche de este viernes. (Cortesía/Cortesía)

“La ofendida se encontraba dentro de su vivienda y por razones que se desconocen habría sido atacada con un cuchillo por un hombre que se encontraba en esa misma vivienda”, detalló el OIJ.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron a la escena, pero ya no había nada que hacer por la señora, quien falleció a consecuencia de múltiples puñaladas en pecho y estómago.

En cuanto a su hijo, este fue detenido por las autoridades pocos minutos después de los hechos.

Extraoficialmente trascendió que Madrigal, al parecer, padece de problemas mentales, pero esta versión no fue confirmada por las autoridades judiciales, por lo que el caso se mantiene bajo investigación para esclarecer lo sucedido.