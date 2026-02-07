Motociclista murió tras perder el control y caer a un guindo

Otro accidente en carretera ocurrido este viernes 6 de febrero cobró la vida de un motociclista en Monterrey de Turrubares.

Las autoridades judiciales señalaron que la tragedia sucedió cuando la víctima perdió el control de la moto y cayó en un precipicio, lo que le habría causado la muerte. Esta fatalidad fue reportada a las 3 p. m.

Tragedias viales enlutan distintas comunidades del país. Foto: Ilustrativa

Otras tragedias viales en Cartago y Pérez Zeledón

Otros accidentes en carretera de este viernes cobraron la vida de otros motociclistas; uno a las 3:08 p. m. en San Nicolás, Cartago, cerca de la rotonda de Taras, donde murió una muchacha de 18 años.

Otra tragedia a las 4:30 de la tarde de este viernes 6 de febrero, en Tinamaste de Pérez Zeledón, camino hacia Dominical, Osa, donde murió un árbitro identificado como Sebastián Garro; versiones no oficiales señalan que también falleció en el hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón su colega Jeudy Rojas; sin embargo, esta versión no está confirmada.