Motociclista murió tras perder el control y caer a un guindo

Tragedias viales enlutan distintas comunidades del país

Por Alejandra Morales

Otro accidente en carretera ocurrido este viernes 6 de febrero cobró la vida de un motociclista en Monterrey de Turrubares.

Las autoridades judiciales señalaron que la tragedia sucedió cuando la víctima perdió el control de la moto y cayó en un precipicio, lo que le habría causado la muerte. Esta fatalidad fue reportada a las 3 p. m.

carro OIJ morguera
Tragedias viales enlutan distintas comunidades del país. Foto: Ilustrativa

Otras tragedias viales en Cartago y Pérez Zeledón

Otros accidentes en carretera de este viernes cobraron la vida de otros motociclistas; uno a las 3:08 p. m. en San Nicolás, Cartago, cerca de la rotonda de Taras, donde murió una muchacha de 18 años.

Otra tragedia a las 4:30 de la tarde de este viernes 6 de febrero, en Tinamaste de Pérez Zeledón, camino hacia Dominical, Osa, donde murió un árbitro identificado como Sebastián Garro; versiones no oficiales señalan que también falleció en el hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón su colega Jeudy Rojas; sin embargo, esta versión no está confirmada.

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

