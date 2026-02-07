Mujer muere atropellada por ambulancia privada cuando trató de cruzar la ruta 32

Una vez más la carretera que comunica San José con Limón (ruta 32) fue escenario de un mortal accidente de tránsito, pues la noche de este viernes una mujer perdió la vida al ser atropellada por una ambulancia privada.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, identificó a la ahora fallecida como una mujer apellidada Argueta, de 30 años.

El mortal accidente, según el reporte brindado por la Cruz Roja, se dio a eso de las 8:45 p.m. de este viernes sobre ruta 32 en el sector de Guápiles, en Pococí de Limón.

La mujer murió de inmediato debido a las graves lesiones que sufrió. Foto ANI. (ANI/La mujer murió de inmediato debido a las graves lesiones que sufrió. Foto ANI.)

“De acuerdo con la versión preliminar que se maneja, los hechos se dieron cuando, en apariencia, la ofendida procedía a cruzar la carretera, pero en ese momento fue impactada por una ambulancia privada que se desplazaba por esa ruta”, indicó el OIJ.

El comité local de la Cruz Roja fue alertado sobre el atropello, pero a su llegada los paramédicos determinaron que ya no había nada que hacer por la mujer, quien falleció de forma inmediata debido a las lesiones que sufrió.

La Policía Judicial está enfocando su investigación en determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo alguna responsabilidad por parte del conductor de la ambulancia privada.