Acribillan de varios balazos en la cabeza a un hombre en Cañada Sur, San Sebastián

Un hombre sufrió una horrorosa muerte al ser atacado de múltiples balazos cuando se encontraba en la vía pública en Cañada Sur, San Sebastián.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 11:07 p. m. de este domingo 21 de diciembre.

Las autoridades judiciales señalaron que los agresores son dos sujetos que viajaban en moto.

Ataque armado ocurrió en vía pública durante la noche en Cañada sur en San Sebastián, San José. Foto: Ilustrativa (Edgar Chinchilla)

“Por razones que aún se desconocen, le dispararon en reiteradas ocasiones en la cabeza, resultando fallecido en el sitio”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Agregaron que cuando las autoridades llegaron, no encontraron la identificación del sujeto.

Hasta este viernes, el OIJ contabilizaba 839 personas fallecidas en este 2025; San José es la provincia más violenta, con más de 284 víctimas de asesinatos.