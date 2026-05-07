Un adolescente de 17 años habría sido asesinado tras negarse a formar parte de una banda criminal asentada en Pavas, según reveló la investigación de los agentes de la Sección Penal Juvenil del OIJ.

De acuerdo con las autoridades, tres muchachos de la misma edad son sospechosos de golpearlo y apuñalarlo hasta causarle la muerte.

El director del OIJ, Michael Soto, confirmó que el móvil del crimen estaría relacionado con un intento de reclutamiento por parte de una estructura criminal.

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“El móvil, de acuerdo a lo que se ha investigado hasta el momento, es que los sospechosos pertenecen a una estructura criminal conocida como Los Cusos y estaban tratando de reclutar a la víctima, que se negó y por eso se dan los hechos”, explicó Soto.

Adolescente sufrió cruel muerte tras negarse a pertenecer a la banda criminal Los Cusos en Pavas, OIJ detuvo a tres sospechosos este jueves 7 de mayo del 2026 en Pavas. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Los adolescentes sospechosos fueron detenidos la madrugada de este jueves 7 de mayo, tras tres allanamientos realizados en Finca San Juan y Rincón Grande de Pavas.

El homicidio ocurrió la noche del 20 de diciembre del 2025, cuando el joven fue atacado con múltiples golpes y una puñalada.

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Tras la agresión, la víctima fue trasladada inicialmente a la estación de Bomberos de Pavas y luego llevada de emergencia al Hospital San Juan de Dios.

Pese a los esfuerzos médicos, el adolescente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron vestimentas, celulares y dosis de marihuana.

El caso continúa en investigación para determinar todos los detalles del crimen.