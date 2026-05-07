Papá de exjugador de Alajuelense murió en devastador incendio en Alajuela

El adulto mayor que fue encontrado sin vida tras un incendio ocurrido en Desamparados de Alajuela era papá de un exjugador de la Liga Deportiva Alajuelense.

La víctima fue identificada como don Álvaro Solano Guerrero, de 84 años, papá del exjugador Álvaro Solano, entre 1978 y 1991.

Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, explicó que la víctima era oxígeno dependiente y que el aparato presentaba importantes daños.

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Álvaro Solano Guerrero, de 84 años, era oxígeno dependiente y equipo que utilizaba sufrió graves daños. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ahora, las autoridades investigan si el equipo que le suministraba oxígeno pudo haber estado relacionado con el incendio.

“Estamos investigando las causas, una de las que se investiga es el equipo que le suministraba el oxígeno, por cuanto presenta graves daños”, manifestó Chaves.

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Los bomberos que atendieron la emergencia señalaron que la alerta ingresó por medio de la Cruz Roja, que reportaba a una persona inconsciente dentro de un cuarto.

Sin embargo, cuando las unidades llegaron al sitio, ya no había fuego dentro de la vivienda, pues aparentemente, las llamas se habían extinguido horas antes.

Las autoridades presumen que el incendio habría ocurrido durante la madrugada de este jueves 6 de mayo.

De acuerdo con información preliminar, el adulto mayor estaba al cuido de una mujer que, supuestamente, permaneció con él hasta las 11 p. m. del miércoles.

Posteriormente, cuando regresó a las 9:30 a. m. de este jueves, encontró la dolorosa escena.

Bomberos también detallaron que, en lo que va del 2026, ya son cuatro las personas fallecidas en incendios en el país.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer cómo se originó el fuego.