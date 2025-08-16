Adulta mayor sufrió dolorosa muerte cuando iba acompañada de un niño

Una adulta mayor de apellido Barquero, de 69 años, falleció al ser atropellada en las cercanías de un supermercado conocido como El Nazareno, en Ipis de Goicoechea, San José.

En apariencia se trataba de la abuelita del niño, ellos cruzaban la transitada calle cuando ocurrió la tragedia.

“Barquero caminaba con un menor de ocho años y por razones que se desconocen, son atropellados por un motociclista”, señalaron en el OIJ.

La Cruz Roja atendió la emergencia a las 6:27 p. m. de este viernes 15 de agosto.

El menor fue llevado al hospital Nacional de Niños y la mujer fue llevada al hospital Calderón Guardia donde la declararon fallecida.

El OIJ recibió la alerta de la muerte a las 11 p. m. de este viernes.

Señalan que a doscientos metros de donde ocurrió la situación hay un semáforo.

