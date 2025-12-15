Adulto mayor es la víctima de terrible atropello en la ruta 32

Un hombre de 65 años, de apellido Ortiz, murió la noche del domingo tras ser atropellado por un vehículo liviano en la ruta 32, en Guápiles de Pococí, en Limón.

La emergencia fue reportada a las 7:14 p.m., específicamente frente al cruce de la Trocha, en el sentido Limón–San José. Según la información preliminar, el hombre intentaba cruzar la carretera cuando fue impactado por el vehículo.

El hombre que murió en un atropello en la ruta 32 tenía 65 años. (Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense atendió la escena y confirmó que la víctima no presentaba signos vitales en el lugar.

El caso quedó a cargo de las autoridades judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron el atropello.