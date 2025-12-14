Sicario interceptan a hombre y lo matan de un balazo en el estómago en Cartago

Minutos antes del amanecer de este domingo, un hombre fue víctima de una violenta emboscada que terminó costándole la vida.

De acuerdo con la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima del mortal ataque fue identificada como un hombre apellidado Granados, de 30 años, quien falleció producto de un disparo en el estómago.

El crimen ocurrió minutos antes de las 5 a.m. de este domingo, cuando Granados se encontraba caminando por el sector conocido como el Dique Miraflores, en Taras de Cartago.

El crimen ocurrió minutos antes de las 5 a.m. de este domingo. Foto: Alejandra Portuguez/Archivo.

“De acuerdo con la versión preliminar, este hombre iba caminando por la vía pública cuando, aparentemente, fue interceptado por dos hombres que, en apariencia, le dispararon y se dieron a la fuga”, informó el OIJ.

La Cruz Roja fue alertada sobre el ataque, pero para cuando el personal paramédico llegó a la escena, ya no había nada qué hacer por Granados.

En el lugar del ataque, los agentes judiciales recolectaron varios casquillos de bala que serán examinados en los laboratorios forenses.