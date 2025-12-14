Hombre es ejecutado de múltiples balazos dentro de su propia casa en Quepos

El estruendo de una violenta balacera causó terror entre los vecinos de un barrio en Quepos, Puntarenas, quienes minutos después descubrieron que el tiroteo tuvo lugar dentro de una de las casas de la comunidad.

En el interior de dicha vivienda fue encontrado el cuerpo de un hombre apellidado Vargas, de 52 años, quien fue ejecutado de múltiples disparos.

Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:40 p. m., de este sábado en el sector de El Cocal de Quepos.

El hombre fue encontrado sin vida dentro de su casa en El Cocal de Puntarenas. Foto Archivo.

“De acuerdo a la versión preliminar que se maneja, el ahora fallecido se encontraba dentro de su casa y en determinado momento se escuchan múltiples detonaciones de arma de fuego y posteriormente lo encuentran sin vida dentro de la casa”, indicó el OIJ.

Los investigadores que atendieron el caso detallaron que Vargas falleció a consecuencia de múltiples disparos que recibió en la espalda, los brazos y el cuello.

De momento, la Policía Judicial no ha establecido el móvil de este crimen, pero por cómo se dieron los hechos, no se descarta que pudiera tratrase de un aparente ajuste de cuentas.