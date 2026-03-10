Adulto mayor que mató a su abogado dentro del bufete en Nicoya recibió sentencia poco común

Un adulto mayor de 84 años, de apellidos Esquivel Esquivel, ya recibió la sentencia por el homicidio del abogado Rodolfo Quirós Campos, a quien asesinó a balazos dentro de su propio bufete en Nicoya, Guanacaste.

El juicio por este caso finalizó este lunes 9 de marzo, cuando el Tribunal Penal de Nicoya lo declaró responsable del delito de homicidio, luego de que la Fiscalía lograra demostrar su participación en el crimen ocurrido el 28 de febrero del 2024.

Durante el debate se analizó el estado del imputado al momento de los hechos, así como las circunstancias en las que ocurrió el ataque dentro de la oficina del abogado.

Rodolfoé Quirós Campos, abogado asesinado en Nicoya por un cliente. Foto: Redes Sociales

LEA MÁS: Anciano de 84 años es el sospechoso de matar a un abogado dentro de un bufete

Un crimen dentro de la oficina

De acuerdo con la investigación, Esquivel era cliente del abogado Quirós Campos y mantenía una relación de confianza; lo visitaba con frecuencia en la oficina.

El día de los hechos, aproximadamente, a las 8:30 a.m., Esquivel habría sacado un revólver y disparado contra el abogado al menos seis veces, provocándole la muerte casi inmediata en el lugar.

Múltiples balazos se escucharon en las oficinas de un bufete de abogados que alarmaron desde las 8:23 a.m. del miércoles 28 de febrero del 2024, en Nicoya, Guanacaste. Foto: Tomada de Guana/Noticias

Tras el proceso judicial, el tribunal tomó una decisión sobre el futuro del adulto mayor, resolución que se dio a conocer al finalizar el juicio.

“Dentro del proceso se determinó que en el momento de los hechos el imputado no comprendía el carácter ilícito de sus actos*, por lo que fue sentenciado a una medida de internamiento en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol)”, detallaron en el Ministerio Público.

El abogado estaba casado y era papá de dos niños.