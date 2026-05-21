Adulto mayor quedó atrapado entre dos ríos tras crecida repentina en Limón

Una emergencia movilizó la noche de este jueves a la Cruz Roja hasta el el río Aranjuez, en Limón, donde un adulto mayor quedó atrapado en un islote luego de ser sorprendido por una crecida repentina.

La alerta ingresó mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1, donde se reportó que el hombre permanecía atrapado entre dos cauces y no podía salir por sus propios medios debido a la fuerza del agua.

Un hombre fue rescatado por la Cruz Roja por la crecida de un río (cortesía/cortesía)

Hasta el sitio se desplazó una unidad de ambulancia y un vehículo especializado en rescate acuático para atender la situación.

LEA MÁS: Ellos eran los esposos fallecidos en incendio de su casa en Curridabat

Francisco Azofeifa, rescatista acuático de la Cruz Roja explicó que fue necesario utilizar un sistema de cuerdas para lograr extraer al adulto mayor de manera segura.

“Se recibe la alerta de un hombre atrapado en medio de dos ríos. Mediante un sistema de cuerdas se logró sacar al adulto mayor”, detalló el rescatista.

Tras ser rescatado, el hombre fue valorado por los socorristas en el lugar. Afortunadamente, se determinó que no presentaba lesiones ni requería traslado a un centro médico.

LEA MÁS: Adolescente fue apuñalado en la espalda y lucha por su vida en Cartago

Posteriormente, fue llevado hasta un sitio seguro donde quedó al cuidado de un familiar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones cerca de ríos y quebradas, especialmente por las condiciones climáticas de las últimas horas.