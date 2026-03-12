Sucesos

Adulto mayor sale de su casa a ver quién lo llamaba y lo asesinan a balazos en Linda Vista de La Unión

Hombres llegaron hasta la casa del adulto mayor y lo llamaron antes de dispararle

Por Alejandra Morales

Un adulto mayor de 74 años, identificado con el apellido Castillo, fue asesinado a balazos luego de que varios sujetos llegaran hasta su casa y lo llamaran para que saliera.

El crimen ocurrió a las 8:46 p. m. de este miércoles 11 de marzo en Linda Vista de Río Azul, en La Unión de Cartago, según el reporte recibido por la Cruz Roja.

De acuerdo con la información de la Benemérita, cuando los socorristas llegaron no había nada qué hacer por la víctima.

“Se informa de hombre adulto herido por arma de fuego en abdomen, el mismo se aborda sin signos de vida”, indicaron desde la Cruz Roja.

Las autoridades judiciales detallaron que Castillo se encontraba dentro de la vivienda cuando desde afuera lo llamaron.

Cuando el adulto mayor se asomó para ver quién lo buscaba, los sospechosos le dispararon en varias ocasiones.

Según detalló la oficina de prensa judicial, el hombre recibió tres impactos de bala: dos en el pecho y uno en el glúteo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo enviaron a la morgue judicial, mientras avanzan con las diligencias para esclarecer el caso.

De momento, no se reportan personas detenidas por este homicidio.

