Agencia internacional hizo 23 reportes y ayudó a exponer brutal caso de maldad contra niños en Tambor, Alajuela

23 alertas emitidas por una agencia internacional permitieron a las autoridades costarricenses descubrir un estremecedor caso de abuso infantil

Por Alejandra Morales

Un hombre de apellidos Zúñiga Zúñiga fue detenido por orden de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA) por ser sospechoso de un despiadado hecho contra niños.

La captura la realizaron la mañana de este miércoles 10 de diciembre en Cacao, en Tambor de Alajuela.

El sujeto es sospechoso de cometer los delitos de violación y fabricación, producción y tenencia de material con contenido de abuso sexual infantil, en perjuicio de al menos tres personas menores de edad.

Las autoridades afirman que descubrieron esta situación porque una agencia internacional hizo 23 reportes, en los cuales señalaba que Zúñiga, al parecer, se dedicaba a producir, fabricar y descargar imágenes con contenido de abuso sexual infantil.

No especificaron qué tipo de agencia fue la que los alertó.

La captura la realizaron junto con los agentes de la Sección de Cibercrimen del OIJ, el Ministerio Público tomará la declaración indagatoria al sospechoso y luego valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares.

La investigación contra Zúñiga se inició el 4 de noviembre anterior.

La FACTRA hace un llamado a la población, en especial a la comunidad de Tambor de Alajuela, para que, en caso de tener información de otras víctimas, lo informen al despacho por medio de los números 2295-3600 / 2295-3181, o bien, con un correo a la dirección oficial fa_tratapersonas@poder-judicial.go.cr.

