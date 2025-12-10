Esposos que fallecieron en tragedia junto a su hija dejan 9 niños huérfanos

Los esposos que fallecieron junto a su hija de 6 años, en el río Chirripó de Turrialba, tenían nueve hijos más, todos pequeños.

Los fallecidos fueron identificados como Elizabeth Céspedes Ortiz, de 32 años, y Ronald Payan Herrera, de 35. Según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), su hija mayor tiene 18 años y la más pequeña un añito.

Ellos llegaron a disfrutar del río desde el fin de semana, y la alerta se dio el lunes cuando aparentemente fueron arrastrados por la corriente.

La familia llegó a disfrutar del río y encontró la muerte. (Cruz Roja)

Desde que se dio la alerta, los socorristas los estaban buscando, el lunes en la tarde fue encontrado el cuerpo de la mujer.

LEA MÁS: Asesinato de Geiner Zamora: seis sospechosos enfrentan solicitud de medidas cautelares

La Cruz Roja detalló que 12 kilómetros aguas abajo, en el sector de Roca Quemada, se localizó el cuerpo de la menor de 6 años. Otros kilómetros río abajo, en el sector de Ñariñac, también fue ubicado el cuerpo del hombre de 34 años, padre de la menor.

La pareja era vecina de Quetzal de Chirripó de Turrialba.

LEA MÁS: Subjefe del OIJ de Guápiles asesinado fue clave para que detuvieran a su supuesto asesino