Agente del OIJ revela la crudeza con la que se cometió el crimen contra Nadia Peraza

El testimonio de otro investigador del Organismo de Investigación Judicial volvió a estremecer la sala donde se desarrolla el juicio por el femicidio de Nadia Peraza.

Carlos Robinson Campbell, con 22 años de experiencia en el OIJ, aseguró que quien acabó con la vida de Nadia habría durado varias horas cometiendo el crimen.

“Tuvo que haber trabajado bastante tiempo, día y noche”, manifestó el testigo.

El testimonio del investigador estremeció la sala de juicio por el femicidio de Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)

Detalles sobre la manipulación de los restos

Señaló que tuvo que utilizar un objeto sumamente filoso para lograr cortes limpios en los huesos. El investigador explicó que muchas partes del cuerpo fueron localizadas en diferentes sitios y envueltas en prendas de vestir.

Como ejemplo, detalló que el fémur izquierdo fue hallado dentro de un pantalón, al lado derecho. También recordó que varias piezas humanas estaban cubiertas con ropa, lo que, según el agente, evidenciaba una manipulación prolongada.

Declaraciones ante el tribunal

“El sospechoso tuvo que haber utilizado un cuchillo bastante filoso para dejar los huesos limpios. Tuvo que haber trabajado bastante tiempo día y noche, utilizando un objeto filoso”, declaró ante el tribunal.

Campbell agregó que tiene entendido que el imputado se habría cortado una mano durante el proceso.

“Quizás en su afán de la rapidez se pudo haber cortado la mano”, dijo el testigo, al referirse a una eventual lesión mientras realizaba los cortes.