Aguaceros intensos amenazan con complicar el fin de semana y CNE declara alerta verde en el país

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para todo Costa Rica, debido al posible aumento de las lluvias para este fin de semana.

Así lo señaló Alejandro Picado, presidente de la CNE.

“Lo anterior por la interacción de la zona de convergencia intertropical y una vaguada (aguaceros intensos y repentinos)”, señaló Picado.

Esta alerta rige a partir de este viernes 22 de agosto y se mantendrá hasta el próximo lunes 25 de agosto.

Una vaguada son aguaceros intensos y repentinos que podrían ocasionar inundaciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Nos encontramos en plena época lluviosa de cara a los meses en los que históricamente inciden mucho más las lluvias”, agregó.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advierte que prevé un aumento paulatino de los baldazos en gran parte del país.

“Las lluvias de la tarde, típicas de la época, serán más intensas en el Pacífico Central y Sur, el Valle Central, así como en las montañas del Caribe y zona norte. En el Pacífico Norte, las precipitaciones se concentrarán especialmente en la península de Nicoya y alrededores de las cordilleras”, explicaron.

También se espera un incremento en la nubosidad, con lluvias ocasionales en las mañanas en sectores costeros del Pacífico y Caribe.

Las vaguadas son un fenómeno que ocurre cuando aguaceros intensos y repentinos, provocan que de un momento a otro caigan las lluvias que normalmente caería durante todo un mes.

Cuando se da una vaguada, la situación es tan repentina que a las personas solo les da tiempo de salir de sus casas para ponerse a salvo, pues, en pocos segundos los lugares están inundados a niveles muy altos. Estas son más grandes que las tormentas tropicales y afectan mucho.

A partir del martes se regresará a las condiciones normales de la época.