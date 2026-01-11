Alarma en Heredia: hombre llega a delegación con una granada

Un gran susto se llevaron los vecinos de San Luis de Santo Domingo de Heredia cuando un hombre llegó este domingo a dejar una granada.

Granada en Heredia (Cortesía/cortesía)

El artefacto fue entregado voluntariamente en la delegación policial luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre un objeto que ya no quería más en su vivienda.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el hombre indicó que se trataba de una granada de gas irritante que pertenecía a su abuelo y que decidió llevarla a la delegación para evitar cualquier riesgo.

Tras recibir el artefacto, se coordinó con la Unidad Especial de Intervención (UEI), cuyos agentes se encargaron de recoger y asegurar la granada, siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes.

El Ministerio de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de encontrar armas, municiones o artefactos peligrosos, se comuniquen de inmediato con la Fuerza Pública y no los manipulen.

El despliegue policial asustó mucho a los lugareños.