Alarmante agresión deja a una adolescente de 13 años luchando por su vida tras ser baleada en Sarapiquí

Una adolescente de apenas 13 años enfrenta una delicada batalla por su vida tras resultar herida de bala en un hecho que ha generado preocupación por la creciente violencia que afecta incluso a menores de edad.

La emergencia fue reportada a las 10:02 p. m. de este martes 16 de junio en El Coyo de Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia.

“Se atendió a una mujer de 13 años con un impacto de bala en el tórax, quien fue trasladada en condición crítica a la clínica de Puerto Viejo”, informaron en la Cruz Roja.

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La jovencita recibió un disparo en el tórax y fue trasladada en condición crítica a un centro médico. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que rodearon la agresión ni cómo ocurrió el ataque.

El caso ahora deberá ser investigado por las autoridades judiciales para determinar qué fue lo que sucedió y quién o quiénes estarían detrás del hecho.

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La situación ocurre en medio de una preocupante realidad relacionada con la violencia que afecta a personas menores de edad.

De acuerdo con estadísticas del OIJ, durante lo que va del 2026 ya han fallecido tres menores de 12 años como víctimas de hechos violentos en Costa Rica.