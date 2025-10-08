Alarmante desaparición de joven papá: 15 días sin rastro; su carro apareció en un guindo, pero él no

José Manuel Jiménez Mata, de 32 años, tiene quince días de estar desaparecido; su caso genera alarma, pues el carro que andaba fue hallado en un guindo, pero de él no hay rastro alguno. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

José Manuel Jiménez Mata, de 32 años, tiene quince días de estar desaparecido; su caso genera alarma, pues el carro que andaba fue hallado en un guindo, pero de él no hay rastro alguno.

Las autoridades judiciales llevan un caso similar, el de Ligia Zulema Faerrón Jiménez, quien desapareció en San Carlos, zona norte del país, y solo encontraron su carro en una venta de respuestos en Santa Rosa de la Palmera de San Carlos.

La historia pareciera repetirse con José Manuel, a quien vieron por última vez el miércoles 24 de setiembre anterior en Los Diques de Guadalupe, Cartago; sin embargo, la alerta de desaparición llegó al OIJ tres días después, el sábado 27 de setiembre pasado.

LEA MÁS: OIJ investiga si extraña desaparición de Ligia Faerron estaría relacionada con deudas que tenía

El carro de José Manuel Jiménez fue hallado en un guindo en El Tablón de El Guarco, Cartago, cerca de una quebrada, el jueves 25 de setiembre; en apariencia, un gruero lo vio y lo reportó. El vehículo fue sacado y llevado hasta una chatarrera; en apariencia, un mecánico tiene de manera informal un poder por el carro desde hace dos meses.

El carro de José Manuel Jiménez Mata, de 32 años, fue hallado en un guindo en El Guarco, pero de él no hay rastro alguno. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

LEA MÁS: OIJ registra casa de Ligia Faerron, madre que desapareció misteriosamente en San Carlos

Trascendió que el lunes 29 de setiembre, los investigadores revisaron la casa en la que vivía y no encontraron pertenencias de él, solo había electrodomésticos.

Este miércoles 8 de octubre se cumplieron los 15 días de la desaparición y no hay rastro de José Manuel.

Los investigadores del OIJ Cartago realizan una búsqueda al margen del río; pero no han dado con ningún indicio que los lleve a él.

Si usted ha visto a José Manuel o sabe qué pasó con él, no dude en llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.