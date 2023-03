¡Alerta! Compradores aseguran que mujer los estafó con edredones que vende en redes sociales

Las afectadas aseguran que con la hablada de la mujer lograba que todas le soltaran la plata de un solo (El Comercio de Perú)

Una supuesta vendedora de colchas y edredones, aparentemente, le ha dado por la jupa a varias compradoras de edredones.

En La Teja conocimos a más de cinco afectadas que se fueron en todas al hacerle un Sinpe a la mujer y ahora no quieren que nadie pase por lo mismo.

Una de las afectadas nos contó que ella vio en una página de Facebook que una señora vende edredones y pone un número para que la contacten y enviar los diseños que tiene.

“Yo la contacté y me mandó todos los que tiene, luego te dice que es una promoción. Yo al principio dije me suena muy barato y lo barato sale caro, pero la señora tiene una labia que uno dice, ella está empapada del tema. Ese día no le hice el depósito, al día siguiente la vuelvo a contactar y le dije que quería cuatro edredones que ella tenía en una promoción”, contó.

La afectada le hizo el sinpe por 55 mil colones, le pagó todo de un solo porque la señora le dijo que de lo contrario no le daban los edredones y eso también implicaba 10 mil colones del envío.

“Desde ese momento la señora no le contestaba, yo le escribí que si eso era una estafa y se puso supermalcriada y superinsolente, se dio por aludida de que cómo yo le iba a decir estafadora, que ella amaba mucho a Dios para hacerle algo así, que si tenía miedo comprara perro. Yo dije la juzgué; a los tres días le escribí y me dijo que esta semana me llegaban”, dijo la mujer.

La afectada vio el nombre de la persona a la que le depositó y fue cuando se dio cuenta de que la mujer tenía en su “Face” un montón de comentarios de otras personas estafadas.

“Yo me contacté con una amistad del OIJ y me dijo que no perdiera el tiempo, porque ellos levantan un precedente, pero no pasa a más por el monto, ya que ellos tiene muchos casos”, dijo.

Hasta la fecha ella no supo más de la mujer.

Otra de las señoras que asegura haber sido estafada y que tiempo después vio la publicación, la volvió a llamar y se dio gusto diciéndole cosas feas por el colerón que ella tenía debido a que había perdido su dinerito.

“Yo cuando vi la publicación les puse a las personas que no llamaran, porque era una estafa que a mí me ocurrió”, contó.

La afectada asegura que cuando la ve conectada le dice que la va a denunciar, aunque sabe que es una platita perdida. Si la mujer dice que son 16 piezas esa es una señal para que sepan que es una estafa, yo le deposité 90 mil colones”, dijo.

Otra de las afectadas nos contó que perdió 120 mil colones porque se quedó sin trabajo y cuando se dio cuenta de la “promo” vio una oportunidad para revender.

“Lloré mucho porque la señora logró hundirme en su hablada; le supliqué que me diera el producto o la plata y lo único que hizo fue no contestar nunca más y he conocido más gente que está igual”, dijo.

Añadió, “ella sigue publicando las ofertas y luego las quita y pone nuevas, y así”.

Las afectadas aseguran que no han denunciado porque saben que no van a lograr nada.

Sin embargo, al consultar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicaron que no existe un monto para que las personas pueden denunciar y que ellos prestan mucha atención a casos en que hay varios afectados.