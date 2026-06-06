Alerta por fuertes ráfagas de viento que azotarán estas zonas del país

Las lluvias no serán el único factor que podría complicar las condiciones durante este fin de semana en Costa Rica.

Las autoridades también advirtieron sobre la posibilidad de fuertes ráfagas de viento en varias regiones del país.

La advertencia fue realizada por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, quien pidió a la población mantenerse alerta ante las condiciones atmosféricas que afectan el territorio nacional.

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Autoridades piden extremar precauciones durante este fin de semana. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Estas son las zonas con mayor riesgo

De acuerdo con Picado, además de los aguaceros previstos para los próximos días, se esperan ráfagas de viento muy fuertes principalmente en el Pacífico Norte, la península de Nicoya y el Valle Central.

Las autoridades señalaron que estas condiciones podrían generar caída de ramas, afectaciones en tendidos eléctricos y complicaciones para los conductores, especialmente en sectores expuestos.

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Piden extremar precauciones

La CNE hizo un llamado a la población para mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar medidas preventivas.

“Para que no se repitan situaciones como las de Liberia, unamos esfuerzos para limpiar las quebradas y los ríos cercanos. Le pedimos a la población extremar cuidados porque, además de las lluvias, vamos a tener ráfagas de viento muy fuertes en el Pacífico Norte, Nicoya y el Valle Central”, manifestó Picado.