Alerta por lluvias y deslizamientos en Costa Rica durante el fin de semana

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, la Zona de Convergencia Intertropical permanecerá sobre Costa Rica lo que según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) provocará fuertes lluvias.

Frente a la UCR este viernes hubo inundaciones. (Jose Cordero/José Cordero)

“Estas condiciones ya han provocado lluvias y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, especialmente en el centro y norte del país”, indicó el IMN.

El IMN recomienda especial atención en cantones con incidentes recientes, como Puntarenas, Esparza, Península de Nicoya, Quepos y Corredores, ya que podrían continuar los incidentes en los próximos días.

LEA MÁS: Dos hombres llevaron con engaños a Kevin Kirby al lugar donde se cree lo mataron

Los suelos en la costa del Pacífico, Zona Norte y en la Zona de Occidente del Valle Central ya se encuentran saturados, aumentando el riesgo de desbordamiento de ríos y deslizamientos.

Inundaciones afectaron San Juan de Dios de Desamparados

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y a tomar las precauciones necesarias durante este fin de semana lluvioso.

LEA MÁS: OIJ realiza un allanamiento en la casa donde habrían matado a Kevin Kirby

Este viernes se reportaron inundaciones en San Pedro cerca de la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en Alajuelita y Desamparados.