Sucesos

Alerta por lluvias y deslizamientos en Costa Rica durante el fin de semana

Lluvias provocaron inundaciones en Alajuelita, Desamparados y San Pedro

Por Silvia Coto

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, la Zona de Convergencia Intertropical permanecerá sobre Costa Rica lo que según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) provocará fuertes lluvias.

03/10/2025, San José, San Pedro, fotografías de la circunvalación norte, debajo del paso elevado frente a la Facultad de Derecho, después de la inundación por los fuertes aguaceros.
Frente a la UCR este viernes hubo inundaciones. (Jose Cordero/José Cordero)

“Estas condiciones ya han provocado lluvias y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, especialmente en el centro y norte del país”, indicó el IMN.

El IMN recomienda especial atención en cantones con incidentes recientes, como Puntarenas, Esparza, Península de Nicoya, Quepos y Corredores, ya que podrían continuar los incidentes en los próximos días.

Los suelos en la costa del Pacífico, Zona Norte y en la Zona de Occidente del Valle Central ya se encuentran saturados, aumentando el riesgo de desbordamiento de ríos y deslizamientos.

Inundaciones afectaron San Juan de Dios de Desamparados

Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y a tomar las precauciones necesarias durante este fin de semana lluvioso.

Este viernes se reportaron inundaciones en San Pedro cerca de la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en Alajuelita y Desamparados.

