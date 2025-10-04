Alerta por lluvias y deslizamientos en Costa Rica durante el fin de semana

Desde este viernes y durante todo el fin de semana, la Zona de Convergencia Intertropical permanecerá sobre Costa Rica lo que según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) provocará fuertes lluvias.
“Estas condiciones ya han provocado lluvias y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica, especialmente en el centro y norte del país”, indicó el IMN.
El IMN recomienda especial atención en cantones con incidentes recientes, como Puntarenas, Esparza, Península de Nicoya, Quepos y Corredores, ya que podrían continuar los incidentes en los próximos días.
Los suelos en la costa del Pacífico, Zona Norte y en la Zona de Occidente del Valle Central ya se encuentran saturados, aumentando el riesgo de desbordamiento de ríos y deslizamientos.
Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y a tomar las precauciones necesarias durante este fin de semana lluvioso.
Este viernes se reportaron inundaciones en San Pedro cerca de la facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en Alajuelita y Desamparados.