Alertan sobre carro que cayó a guindo de 200 metros de profundidad en Desamparados

En este momento personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos se encuentran atendiendo una emergencia en Desamparados, San José, pues fueron alertados sobre un carro que cayó por un guindo de aproximadamente 200 metros de profundidad.

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Así lo dio a conocer la Cruz Roja de la región de Cartago, la cual indicó que el incidente ocurrió a eso de las 12:40 p.m. de este viernes en San Miguel de Desamparados, en el sector de Pacaya, 500 metros noreste de la iglesia católica.

“Según el reporte preliminar, se trata de un vehículo liviano que sufrió un vuelco hacia un guindo de aproximadamente 200 metros”, indicó la Benemérita.

Según la Cruz Roja, el carro cayó a un guindo de unos 200 metros de profundidad. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

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De momento, las autoridades no han dado a conocer cuántas personas viajaban en el carro accidentado, solo se habla, de forma extraoficial, que habría una persona prensada dentro del vehículo.

Tanto la Cruz Roja como el Cuerpo de Bomberos despacharon varias unidades y equipo especializado para iniciar con la labores de rescate vertical.