Polémico video muestra cómo oficial de Tránsito se quita el uniforme y reta a golpes a joven

Un video que ha circulado en redes sociales en las últimas horas ha causado gran polémica, pues en este aparece un oficial de la Policía de Tránsito que se quita el uniforme y, en apariencia, reta a golpes a un hombre dentro de un lavacar.

Al parecer, los hechos ocurrieron recientemente en Pérez Zeledón, zona en la que labora el uniformado.

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De momento no hay una versión clara sobre qué dio origen a la situación, pero de forma extraoficial se habla de que el oficial, supuestamente, iba siguiendo a un motociclista que, al parecer, no se habría detenido en una intervención policial y más bien se refugió en un lavacar, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Un hombre que se encontraba en el mencionado lavacar fue quien grabó el video, y este junto a otros le indican al policía de Tránsito que él no puede ingresar ahí por tratarse de una propiedad privada, a lo que el oficial responde que se trata de un negocio de acceso al público.

En el video se ve como el oficial se cambia el uniforme por una camisa negra. (Facebook/En el video se ve como el oficial se cambia el uniforme por una camisa negra.)

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En un momento dado la discusión entre el policía y los hombres que estaban en el lavacar subió de tono y es ahí cuando el oficial sale del negocio y se dirige a su vehículo para quitarse el uniforme y ponerse una camisa negra.

“Se está quitando todo para pegarse los golpes”, dice uno de los hombres del lavacar.

“No me grabe, pero dígale que venga aquí”, dice el uniformado al ver que lo están grabando.

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Luego de eso el oficial vuelve a ingresar al lavacar para encarar al sujeto con el que mantenía la discusión, ambos se enfrentan de palabra hasta que el policía sacó un arma tipo barra de metal conocido como “black Jack”.

El video termina con ambos hombres fuera del negocio, por lo que se desconoce si se concretó alguna agresión.

Hasta el momento las autoridades no se han referido a este hecho.