Sucesos

Cámara grabó cómo supuesto prestamista gota a gota llegó a cobrar deuda a casa

El sospechoso incluso sacó su celular, en apariencia, para grabar los daños que causó en el ataque

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Por Adrián Galeano Calvo

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento exacto en el que un supuesto prestamista gota a gota atacó una casa en Alajuela como método de amenaza.

Dicho video fue revelado por la Delegación Regional de San Carlos del Organismo Investigación Judicial (OIJ), con el fin de que la ciudadanía pueda brindar información para dar con el paradero del sospechoso.

El ataque ocurrió en una casa en Ciudad Quesada. Foto OIJ.
El ataque ocurrió en una casa en Ciudad Quesada. Foto OIJ. (OIJ/El ataque ocurrió en una casa en Ciudad Quesada. Foto OIJ.)

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De acuerdo con la Policía Judicial, el hombre que aparece en el video figura como sospechoso del delito de amenazas y daños.

Los hechos investigados ocurrieron a eso de las 6 p.m. del pasado 13 de marzo en una casa ubicada en la localidad de Ciudad Quesada, en San Carlos.

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“En apariencia, el sospechoso ingresó a una propiedad y procedió a lanzar una piedra dañando el vidrio frontal de la vivienda, aparentemente esto es como parte de una metodología de cobros gota a gota y amenazas”, indicó el OIJ.

Tras atacar la casa, en el video se alcanza a ver cómo el supuesto prestamista saca su celular, aparentemente, para grabar o fotografiar los daños que causó en la vivienda.

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En cuanto al sospechoso, se trata de un hombre de tez blanca, contextura delgada, y que ese día vestía suéter de gorro color negro, camiseta color azul por debajo, short color negro, tenis color negro y utilizaba gorra color rojo.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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