Señor de 84 años queda en condición crítica tras ser atropellado por moto en Alajuela

Un adulto mayor de 84 años tuvo que ser llevado de emergencia a un centro médico tras ser víctima de un aparatoso accidente de tránsito.

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Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que se trató de un atropello ocurrido a eso de las 7 p.m. de este jueves en la comunidad de San Juan Sur de Poás, en Alajuela.

De acuerdo con la versión que manejan las autoridades, bajo circunstancia que son investigadas, el adulto mayor fue embestido por una motocicleta.

El señor fue llevado en condición crítica al hospital de Alajuela. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al señor en la escena y determinaron que este se encontraba gravemente herido debido al impacto de la moto.

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Tras estabilizarlo, procedieron a llevarlo en una condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, donde permanece internado.