Sucesos

Señor de 84 años queda en condición crítica tras ser atropellado por moto en Alajuela

La Cruz Roja atendió al adulto mayor y lo trasladó en una condición muy grave al centro médico más cercano

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Por Adrián Galeano Calvo

Un adulto mayor de 84 años tuvo que ser llevado de emergencia a un centro médico tras ser víctima de un aparatoso accidente de tránsito.

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Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que se trató de un atropello ocurrido a eso de las 7 p.m. de este jueves en la comunidad de San Juan Sur de Poás, en Alajuela.

De acuerdo con la versión que manejan las autoridades, bajo circunstancia que son investigadas, el adulto mayor fue embestido por una motocicleta.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El señor fue llevado en condición crítica al hospital de Alajuela. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al señor en la escena y determinaron que este se encontraba gravemente herido debido al impacto de la moto.

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Tras estabilizarlo, procedieron a llevarlo en una condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, donde permanece internado.

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Adulto mayor atropellado Alajuela
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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