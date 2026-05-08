Sucesos

Hombre lucha por su vida tras ser víctima de brutal paliza en Puntarenas

Según la Cruz Roja, el hombre fue golpeado con un objeto pesado

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Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre tuvo que ser llevado de emergencia a un centro médico, en el que se encuentra internado, tras haber sido víctima de una brutal paliza.

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Así lo dio a conocer la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 6:40 p.m. de este jueves en el sector de Potrero Grande de Buenos Aires, zona sur del país.

La Benemérita fue alertada sobre un hombre víctima de agresión, por lo que despacharon personal en una ambulancia básica hasta el sitio de los hechos.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El ataque ocurrió la noche de este jueves. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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En ese lugar, los cruzrojistas atendieron a un hombre de 28 años, el cual había sido atacado con un objeto contuso, es decir, con algo pesado, lo que le provocó graves heridas.

El hombre fue atendido por los paramédicos y estos lo trasladaron en condición crítica a la clínica de Buenos Aires.

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De momento, se desconoce la identidad de la víctima así como las circunstancias que mediaron en el ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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