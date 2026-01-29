Sucesos

Allanan casa de hombre sospechoso de violar a muchacha con síndrome de Down en fin de año

El Ministerio Público también decomisó el carro que el sospechoso habría usado para cometer el crimen

Por Adrián Galeano Calvo

La Fiscalía Adjunta de San Ramón está dirigiendo un allanamiento en la casa de un hombre apellidado Leitón Castro, quien figura como sospechoso de violar a una muchacha con síndrome de Down el pasado fin de año.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual indicó que Leitón ya se encuentra detenido y está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue ordenada por el Juzgado Penal de la zona hasta el próximo 26 de marzo.

Como parte del allanamiento a la casa del sospechoso, las autoridades informaron que también decomisaron el carro de Leitón, el cual sería una prueba fundamental para la investigación en su contra.

“La incautación del vehículo se llevó a cabo la tarde de este jueves, durante un allanamiento que se encuentra en desarrollo en la casa del imputado. Las autoridades presumen que el vehículo fue utilizado en la comisión del ilícito”, destacó la Fiscalía.

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
La Fiscalía dirige el allanamiento a la casa del hombre en San Ramón. Foto: Archivo (IStock)

Pesadilla en fin de año

En cuanto a los hechos por los que Leitón es investigado, las autoridades informaron que estos habrían ocurrido el miércoles 31 de diciembre del 2025.

“Según la prueba recabada hasta este momento, la ofendida, quien tiene 20 años, salió de su casa y caminó hasta una parada de la zona de San Juan. Una vez en el sitio, se sospecha que el imputado la abordó y, al parecer, se aprovechó de la vulnerabilidad de la joven para conseguir que subiera a su auto, donde habría cometido la agresión”, detalló la Fiscalía.

En apariencia, tras cometer el delito, Leitón trasladó a la muchacha hasta las inmediaciones de una pizzería, donde le pidió que bajara del carro.

“En ese momento, la ofendida fue ubicada por un grupo de vecinos, quienes estaban buscándola junto con sus padres”.

El caso corresponde al expediente 26-00001-1899-PE.

Sospechoso violaciónMuchacha síndrome de downFiscalía
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

