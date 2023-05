Amiga de muchacho que intentaron matar al quemarlo vivo: “Él es un milagro”

Genaro Antonio Vega Pérez venció a la muerte luego de ser víctima de un vil ataque en el que fue golpeado y quemado vivo.

Muchos lo dieron por fallecido, pero su coraje les demostró que tiene muchas ganas de vivir y justamente por este ánimo es que un grupo de personas en playa Potrero de Guanacaste unen esfuerzos para ayudarlo a emprender y tener su propio puesto de comidas.

El atroz ataque lo sufrió el viernes 21 de enero del 2022, cuando regresaba de su trabajo y fue atacado por varios hombres. Al parecer, la agresión se debió a un ataque de odio por su orientación sexual, hecho que el OIJ sigue investigando porque no han detenido a los agresores.

Rebecca Clower es amiga de Anthony, como es conocido, y ella junto a un grupo de personas de Guanacaste unen esfuerzos para que el joven cumpla su sueño de vender comidas.

“Él es un milagro, él inspira a mucha gente, el hecho de que él esté vivo es un milagro de Dios, su historia es algo que todo el mundo debería conocer”, expresó Clower.

Anthony perdió la pierna izquierda, en su cuerpo tiene cicatrices de las heridas y sufre complicaciones, pese al dolor le sonríe a la vida. Fotos: Cortesía Rebecca Clower para LT

Aseguró que muchas personas en Guanacaste se están uniendo para que él tenga un Foodtruck (camión para vender comidas)en playa Potrero; sin embargo, aún necesitan más manos solidarias.

“Recibimos donaciones por sinpemóvil al 8705-1850, también tenemos una campaña en gofoundme, aparece como ‘Help Anthony with his dream of owning a business’”, aseguró Clower .

También están recibiendo artículos para restaurante, sillas, mesas, etc.

Incluso, el viernes 26 de mayo anterior tuvieron una cena en Terrazas en Flamingo y recaudaron $3000 en fondos para seguir con la meta que el total es recoger $15.000, poco más de ocho millones de colones que es lo que cuesta el Food Truck.

Los allegados también están esperando justicia por Anthony y ruegan para que ninguna otra persona sea víctima de esta violencia.

Anthony perdió la pierna izquierda consecuencia de las lesiones provocadas, en la derecha tiene muchas marcas de las heridas que soportó y en su cuerpo tiene cicatrices de las quemaduras, en el cuello tiene una de estas, además de muchas complicaciones por las heridas causadas.

Clower le agradece a las personas que se puedan unir al sueño de este sobreviviente de la violencia y agradecen cualquier monto de dinero que les puedan enviar al sinpemóvil 8705-1850, aseguran que no importa la cantidad pues cada moneda cuenta.