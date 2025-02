Amigo abandonó a primos en bar donde fueron asesinados y enterrados, este fue el motivo

Este es el bar donde encontraron a dos primos asesinados en Heredia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los primos Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca llegaron junto con un amigo al bar Dude’s, en Heredia centro, pero solo este último salió con vida de dicho local.

Ante esto la pregunta que surge en muchos es ¿por qué ese amigo abandonó a los primos y se fue del bar solo?

La aparente respuesta a esta pregunta se puede encontrar en la entrevista que el OIJ le realizó a dicho amigo, apellidado Madrigal, la cual se encuentra dentro del expediente 25-000983-0059-PE, del cual La Teja tiene copia.

En dicha entrevista el hombre cuenta que el 6 de febrero pasado salió a tomar unas cervezas con Jorge a un bar en San Isidro de Heredia, y que poco después a ese lugar llegó Carlos junto con otro hombre apellidado Linares.

LEA MÁS: Hermano de sospechoso de enterrar a primos en bar describió macabra escena

Los amigos salieron de ese bar para dirigirse hacia San José a ver a unas amigas, pero antes de eso hicieron varias paradas, entre estas en una gasolinera y para comprar cigarros. Al final, como las amigas ya se habían ido a sus casas, ellos decidieron irse a otro bar, pero este ya estaba cerrando.

Ante esta situación, según declaró Madrigal, Jorge les dijo que se fueran al bar Dude’s. Del carro en el que andaban solo se bajaron los primos y Madrigal, Linares se habría quedado en este pues estaba muy tomado.

Madrigal explicó que dentro del bar se encontraba su expareja con un hombre apellidado Guzmán, quien es uno de los sospechosos, por lo que él fue a hablar con ella y le dijo: “¿Eso es lo que usted quiere para su vida y para nuestra hija, pasar metida en un bar?“.

Querían que peleara

En eso apareció Jean Franco Segura, dueño del bar y principal sospechoso quien está en fuga, y este, junto con los guardas, le habrían dicho a Madrigal que debía pelear con Guzmán; incluso, hasta cerraron el bar para que se diera la pelea.

En su declaración Madrigal dijo que no quería pelear y que les indicó a los primos que se fueran, pero que estos le respondieron: “tranquilo, peleé, no vamos a dejar que nadie se meta”, a lo que este dijo que no quería una bronca.

LEA MÁS: Mamá de primo asesinado en bar habló con el principal sospechoso sin saber que él era el culpable

El dueño del bar, según Madrigal, se acercó a él y lo retó “usted se metió a mi casa, de aquí no sale hasta que usted peleé”.

Madrigal declaró que, de nuevo, les insistió a los primos que se fueran, pero estos le dijeron que se esperara porque se estaban tomando una cerveza. En ese momento, según lo que dijo en la entrevista, cuatro guardas lo hicieron sacado del bar.

Intentó irse con los primos

Tras salir del bar, Madrigal se devolvió hasta el carro, pero al ver que Linares ya no se encontraba, regresó para tratar de hablar con los primos.

“Les dijo a los que me habían sacado que por favor llamaran a Jorge y a Carlos, uno de ellos entró al bar y me contó que Jorge le había dicho que aún estaba tomando, que no se iría”, declaró el entrevistado.

LEA MÁS: Amiga de primo enterrado en bar lamenta no tomar en serio el último mensaje que recibió de él

Madrigal, de nuevo, le pidió al guarda que llamara a Jorge, pero este le dijo que Barboza le mandó a decir que mejor se fuera, porque sino iba salir a pegarle unos golpes.

“Luego de esto, uno de los guardas me dijo: ‘Vea ya ella eligió (refiriéndose a la expareja) y ellos también, entonces mejor váyase porque sino ya sabe lo que le espera”.

Finalmente, Madrigal dijo que regresó solo en un taxi hasta San Isidro de Heredia y no supo más de sus amigos hasta que otra amistad le comentó que Jorge y Carlos no aparecían.