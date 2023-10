Amigos, trabajadores y humildes eran los hombres arrastrados por terraplén y cabeza de agua

Rescate de cuerpos de jóvenes en Puriscal

Los dos hombres que fallecieron trágicamente en Puriscal, luego de que fueron arrastrados por un terraplén eran muy trabajadores y amigos inseparables.

Ambos fueron identificados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como Luis Miguel Segura García, de 33 años, y Orlando Pérez Vargas, 35 años.

Maribel Pérez, la hermana de Orlando, aseguró que ellos eran amigos desde que estaban muy pequeños.

Los dos sujetos se dedicaban a las labores agrícolas; quienes los conocían aseguran que eran hombres de campo, trabajadores, humildes y muy serviciales. Lo que más cultivaban era arroz y frijoles.

Según Maribel, su hermano era un hijo muy amoroso y siempre cuidaba de sus papás, por lo que para su madre la noticia ha sido devastadora.

La moto en que viajaban era de Luis Miguel, quien siempre le hacía ride a su amigo porque trabajaban juntos en la finca del papá de Orlando.

Luis Miguel era papá de un menor de 12 años y vecino de Vasconia de Parrita, mientras que Orlando era vecino de San Carlos de Zapatón en Chires.

Este sábado sus familias corrían para organizarse con el último adiós de estos amigos que, cuando no estaban en el campo, estaban pescando; incluso, en el río dónde fue encontrado el cuerpo de Orlando.

Luis Miguel Segura García y Orlando Pérez Vargas (Cortesía)

“Los dos eran personas muy buenas y muy tranquilas, siempre se les veía en el campo. Yo me los tope la semana pasada y habíamos conversado unos minutos. Estaba teniendo problema con una plaga en la siembra y les conté, me dieron unos consejos, ya que ellos sabían mucho del campo. Yo me fui para Parrita el jueves y el viernes me enteré de que no aparecían, tenía una mala corazonada que se confirmó porque ellos conocen esta zona como la palma de sus manos”, dijo José Pérez, conocido de los fallecidos.

Más adelante añadió: “Dicen que ellos se refugiaron, me imagino que apenas pasó un poco la lluvia siguieron y los sorprendió la cabeza de agua. Yo le soy sincero yo no imagino algo así jamás, las familias de ellos son queridas y hay mucha tristeza. Esto es una gran tragedia, ellos tenía toda la vida por delante”, dijo el vecino de Parrita.

Las autoridades judiciales informaron este sábado que ambos viajaban en moto.

“En apariencia, fueron arrastrados por un terraplén y una cabeza de agua”, dijo el OIJ.

Los rescatistas que trabajaron en el rescate de los hombres que estaban desaparecidos en Puriscal, lograron recuperar los cuerpos la madrugada de este sábado.

Los cuerpos fueron rescatados luego de 16 horas de intenso trabajo. Foto: Cruz Roja

Los hombres desaparecieron el jueves.

Guido Vázquez, coordinador Operativo Regional de la Cruz Roja, aseguró que trabajaron por 16 horas con apoyo de 30 cruzrojistas, bomberos, policías, y contaron con un apoyo del Grupo de Toyota Land Cruiser de Puriscal, que resultó fundamental para ellos, ya que los llegó a ayudar debido a las pésimas condiciones del terreno donde se dio la tragedia.

La Cruz Roja recibió la mañana del viernes una alerta en que les indicaba que dos hombres que se movilizaban en una moto de Zapatón de Puriscal hacia La Polca, habían desaparecido. La principal preocupación de los familiares era que esa ruta se vio afectada por varios deslizamientos, por lo que la búsqueda empezó de inmediato.

El cuerpo de Miguel apareció a las 5 de la tarde a 2,5 kilómetros, de donde se dio el deslizamiento, mientras que el segundo cuerpo fue hallado 1,5 kilómetros río abajo, en La Vasconia de Parrita.

Guido aseguró que, afortunadamente, lograron dar con los cuerpos de los dos hombres y así traer un poco de paz a los familiares.