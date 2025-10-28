Andrés Mora, el joven policía que se hizo viral por salvar a familias atrapadas en inundaciones de barrio Dent

La semana anterior la capital costarricense vivió momentos de angustia tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en distintos sectores, entre ellos barrio Dent, en Montes de Oca. Entre el caos, un policía municipal se convirtió en símbolo de esperanza al cargar en brazos a una mujer atrapada por el agua.

Se trata de Andrés Mora, de 27 años, quien apenas tiene seis meses de trabajar en la Policía Municipal de San José. El joven, originario de Acosta, relató que aquel día atendía un recorrido habitual cuando recibió la alerta.

“Cuando llegamos, varios vehículos estaban cubiertos por el agua. Pensamos que no había personas dentro, pero una muchacha gritó desde un balcón que había gente atrapada en las casas. Entonces, sin pensarlo, entramos al agua”, explicó.

Momento en que Mora (izquierda) recibe en brazos a la señora que traía su compañero (Foto:/Foto: cortesía)

“No sabía que me estaban grabando”

Durante la evacuación, Mora ayudó a trasladar a una señora con problemas en la columna. Su imagen, caminando entre el agua con ella en brazos, quedó grabada y rápidamente se viralizó en redes.

“Un compañero me pidió ayuda porque la señora no podía caminar. Yo solo quería llevarla donde estaban las ambulancias. No sabía que me estaban grabando”, contó el oficial.

El joven aclaró que la mujer sostenía una llamada telefónica porque hablaba con un familiar preocupado por la emergencia.

“Ella estaba muy nerviosa, y la llamada era con alguien de su familia. La gente a veces no entiende lo que pasa en esos momentos”, añadió.

Compromiso y humanidad

Andrés Mora, policía municipal, se viralizó tras rescatar a una mujer durante las inundaciones en Barrio Dent. (Cortesía Andrés Mora/Cortesía Andrés Mora)

Además del rescate de la señora, el policía y sus compañeros auxiliaron a niños, adultos mayores y mascotas.

“Buscamos, incluso, a un perrito que nos dijeron estaba atrapado, pero lamentablemente no lo encontramos. Fue de las partes más tristes del día”, relató Mora.

El joven enfatizó que ser policía implica riesgos diarios, pero también la oportunidad de servir.

“Nosotros salimos de la casa sin saber si vamos a regresar. Ese día todo pudo salir mal, pero uno no piensa en el peligro, solo en ayudar”, expresó.

Con casi nueve años de convivencia con su pareja y un gato como compañero de hogar, Mora asegura que su vocación es clara: proteger y ayudar. Su acto, que se volvió viral, refleja la entrega silenciosa de quienes enfrentan emergencias sin buscar reconocimiento.

El joven oficial ingresó al agua sin dudar para evacuar a familias atrapadas por el nivel del agua. (Cortesía Andrés Mora/Cortesía Andrés Mora)