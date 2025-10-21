Municipalidades y UCR unen esfuerzos para atender emergencia por inundación en barrio Dent

El jueves 16 de octubre ocurrió una inundación en barrio Dent, ocasionada por el desbordamiento de la quebrada Los Negritos. (La Nación/José Cordero)

Las municipalidades de Montes de Oca y de San José, así como la Universidad de Costa Rica (UCR) se unieron para realizar acciones con el fin de atender la emergencia que ocurrió hace unos días en barrio Dentdebido a una inundación.

Las autoridades temen por el riesgo de inundación que podría ocurrir de nuevo si se vuelve a rebalsar la quebrada Los Negritos.

De hecho, señalaron que las principales zonas críticas son el barrio Dent, a la altura de la Facultad de Derecho; la calle 39 en Montes de Oca, la calle 37 y barrio Escalante.

Estas son las acciones que se llevarán a cabo

Por eso, las municipalidades y la UCR están valorando realizar obras de mitigación en un corto plazo a lo largo del cauce.

Además, se realizarán otras acciones como el monitoreo constante mediante el sistema de cámaras, así como la limpieza de sedimentos y vegetación en el cauce.

También se harán estudios desde las áreas de Bienes Inmuebles para determinar avalúos en la zona, así como identificar escenarios posibles de expropiación.

Las autoridades también están haciendo articulaciones de los Comités Municipales de Emergencias y consultorías para determinar si es viable construir el túnel subterráneo, recuperar el cauce y hacer expropiaciones.

Asimismo, se coordinará con las instituciones, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la UCR.

Durante este proceso, la UCR brindará acompañamiento técnico a las municipalidades con la ayuda de un equipo especializado conformado por profesionales en geología, topografía e ingenierías, que ayudará a identificar las obras de mitigación.

Como parte de las acciones, se visitará la quebrada Los Negritos para analizar las condiciones del terreno tras la inundación, y evaluar los factores de riesgo presentes.

También habrá una mesa técnica entre las autoridades para analizar e identificar propuestas de solución ante el riesgo en la quebrada.

Agua llegó casi al techo

Alexandra Segovia es una de las afectadas por la inundación que ocurrió el jueves 16 de octubre en barrio Dent. Foto: Adrián Galeano (Adrián Galeano Calvo/Alexandra Segovia, afectada inundación en barrio Dent. Foto Adrián Galeano)

El jueves 16 de octubre ocurrió una inundación en el barrio Dent; según las imágenes, las casas y comercios desaparecieron, pues el agua llegó casi al techo.

Muchas familias perdieron sus pertenencias debido a la gran cantidad de agua. El viernes 17 de octubre varias personas se unieron para ayudar a limpiar las casas que resultaron afectadas por esta emergencia.

“Yo estaba con una vecina y ella estaba en la parte de adentro (de la casa) y yo aquí (en la cochera), y en eso le dije que, de inmediato, se fuera a las gradas de adentro, porque yo iba a subir por estas de afuera, y en lo que llegamos al segundo piso fue cuando cedió el portón. Por la presión con la que entró el agua nos hubiéramos ahogado”, dijo Alexandra Segovia, una vecina afectada.

Los vecinos de barrio Dent dijeron que en la zona es habitual que ocurran inundaciones, pero nunca se vivió una similar a la del jueves.

