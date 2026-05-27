“Ángel” y “Neyma”: los tatuajes que serían claves para identificar a mujer que murió de forma misteriosa en hospital

Dos tatuajes con las palabras “Ángel” y “Neyma” serían claves para identificar a una mujer que murió bajo circunstancias poco claras en un hospital de San José.

Este miércoles el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló fotografías de los tatuajes encontrados en el cuerpo de la mujer, con el fin de que alguien pueda ayudar a identificarla.

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“La víctima, cuya identidad aún no ha sido determinada, tiene dos tatuajes en sus brazos, uno es una mariposa sobre una flor y en la parte de abajo el nombre ‘Ángel’ y en el otro brazo tiene tatuado el nombre ‘Neyma’ con un corazón al inicio", indicó el OIJ.

Neyma es uno de los nombres tatuados en el cuerpo de la mujer. Foto OIJ. (OIJ/Estos son los tatuajes encontrados en el cuerpo de la mujer. Foto OIJ.)

El caso tras la muerte de esta mujer está lleno de misterio, pues a la fecha lo único que se sabe es que ella llegó por sus propios medios hasta el Hospital San Juan de Dios y no portaba ningún documento de identificación.

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“Según el informe preliminar, el pasado 30 de marzo de 2026, agentes judiciales se presentaron en dicho centro médico para realizar el levantamiento del cuerpo de esta mujer, debido a que, al parecer, se trataría de una muerte en investigación, ya que no presentaba lesiones que hicieran presumir una muerte violenta”, indicó el OIJ.

Estos son los tatuajes encontrados en el cuerpo de la mujer. Foto OIJ. (OIj/Estos son los tatuajes encontrados en el cuerpo de la mujer. Foto OIJ.)

El cuerpo de la ahora fallecida fue llevado a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia y así se determine si su muerte obedece a una causa natural o algún otro tipo de circunstancia.

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Si usted reconoce estos tatuajes y sabe quién podría ser la ahora fallecida, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial.