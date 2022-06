Ángeles cumplieron: pulseador estrena moto después de que lluvias lo dejaron a pie

Los ángeles que le ofrecieron una moto a Elián Sibaja Mendoza luego de que él perdiera la suya por culpa de las lluvias sí le cumplieron, el valiente sigue estrenando su nuevo vehículo.

Él es un papá pulseador de 37 años que sufrió la pérdida de su medio de transporte por una enorme inundación en la calle de El Coyol de Alajuela; la fuerza del agua le arrebató la moto y la arrastró hasta una caja de registro donde quedó destruída.

Si él hubiera caído ahí no estuviera vivo porque el agua llevaba mucha presión, tanta que la moto quedó en pérdida total.

Sin embargo, desde el miércoles 15 de junio vio como la promesa era cumplida, ya tiene dos semanas de estar usando su nuevo medio de transporte.

Se trata de una Fórmula, de 200 centímetros cúbicos, negra, tiene hasta más fuerza que la que perdió.

“Si le tuviera que poner un nombre la llamaría: “una bendición de Dios” porque fue un mover de muchas personas para que Repuestos Gigantes me dieran una moto libre de costos, no todo el tiempo le regalan una de estas motos en la vida”, expresó con mucho agradecimiento.

Elián Sibaja Mendoza firmó para su nueva moto en Repuestos Gigantes. Foto: Elián Sibaja

Momento de horror en bendición

Los agobiantes momentos que vivió Elián el 1 de junio anterior no se los desea a nadie, ese día la fuerza del agua lo arrastró y se le llevó la moto, ninguna persona se detuvo a ayudarlo, se quedó a pie y tuvo que caminar unos ocho kilómetros para llegar a la parada de bus de Carrizal, Alajuela.

A lo largo alguien grabó los agobiantes momentos del conductor y los subió en redes sociales.

El video se viralizó y los ángeles salieron para ofrecerle una moto nueva, Elián no lo creía en un principio, pero tampoco perdía si los atendía; al final firmó los documentos de entrega de la moto que dio Repuestos Gigantes.

“Fue algo muy bonito, no me lo esperaba, un montón de gente me reconoció por el arrastre, nunca me imaginé que me estuvieran grabando y luego que me buscaran para ayudarme con la moto, pero cuando lo supe me dije: veámonos a ver si se da la oportunidad pues en buena hora y sino nada perdemos”, dijo.

Este vehículo le quedó como anillo, porque él vive en Carrizal y trabaja en San Ramón, en moto tarda una hora, pero los días que viajó en bus se llevaba hasta tres horas de trayecto.

Además recibe clases nocturnas para sacar el bachillerato y ni podía llegar a tiempo.

“Tenía claro que no debía dejar las clases, pero sin la moto era muy cansado, porque me debía levantar a las tres de la madrugada para agarrar un bus y llegar a tiempo al trabajo, con la moto volví a levantarme a las 4:30 a.m. y si salgo a las tres de la tarde tardo una hora en llegar a casa, mientras que en bus son unas tres horas que me llevó entre bajarme, buscar las paradas y seguir, incluso gastaba más en buses que en la gasolina”

La moto de Elián Sibaja Mendoza quedó destruida en una caja de registro. Foto: Luis Sibaja

Quedó curado

Elián tiene bien claro que las lluvias seguirán y después de lo que vivió es un conductor precavido, no quiere pasar una situación similar.

“Quedé curado de no tirarme si veo que hay agua en la calle, ese día tenía clases, venía temprano para la casa y quería llegar a comer y tratar de descansar un poco (señalando el porqué trató de atravesar la inundación) a veces estas cosas le juegan una mala jugada, pero ahora vengo más tranquilo, si está lloviendo duro bajo la velocidad porque la idea es poder llegar a la casa en algún momento, no morir en el camino”, menciona.

Afirmó que por un momento la vio fea al ver tanta agua cerca suyo.

Elián Sibaja Mendoza (camisa blanca) recibió hace 15 días su nuevo vehículo. Foto: Elián Sibaja

“Gracias a Dios no pasó a más pero en un tiro estuve cerca (de ser arrastrado), me dije ‘oh dejo ir la moto o me voy con todo y la moto, pero mejor que se pierda la moto a que me vaya a matar aquí'.

“A los motociclistas les hago un llamado de manejar con precaución y si se les presenta una inundación lo mejor es no arriesgarse, esperar que baje el agua, porque puede ser un bien material lo que uno pierde, pero es lamentable perder una vida”, asegura.

El motociclista le agradece a todas las personas que se preocuparon por él, señala que la cuida mucho y en un futuro espera poder venderla para comprarse un carro y poder llevar a su hijo a todo lado con o sin lluvia.