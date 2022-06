Ángeles le darán moto nueva a pulseador que perdió la suya por culpa de las fuertes lluvias (video)

Seguramente el motociclista Elián Sibaja Mendoza se sintió muy solo cuando fue arrastrado por el agua en una inundación en El Coyol de Alajuela, al ver que ningún conductor se detuvo a ayudarlo.

Incluso, aunque nadie le dio una mano, alguien sí tuvo tiempo de grabar un video que subieron en TikTok, en el que se ve la desesperación de Sibaja, de 37 años, mientras buscaba su medio de transporte en medio de la cantidad de agua y luego la impotencia de darlo por perdido.

La desgarradora situación ocurrió este miércoles, entre las 4 y 5 de la tarde, cuando el afectado viajaba desde San Ramón, donde trabaja como display, hasta su casa en Carrizal de Alajuela.

Minutos antes había caído un fuerte aguacero, las alcantarillas estaban saturadas y el agua corría con mucha fuerza.

Como si perder su bichita fuera poco, la falta de ayuda de los conductores que pasaban por ese sitio hizo que el motociclista tuviera que caminar bajo la lluvia hasta Alajuela centro, no tenía cómo pedir ayuda porque el celular se le murió por la empapada. Él iba golpeado física y emocionalmente por perder su medio de transporte.

La moto de Elián Sibaja Mendoza quedó dentro de una alcantarilla. Foto: Luis Sibaja

En la Ciudad de los Mangos pasó a un cajero y logró sacar los pasajes para llegar a su casa en Carrizal, fue hasta ese momento que le pudo avisar a su hermano Luis lo que le había pasado.

“El video lo vi porque lo trasmitieron en noticias y sentí feo al pensar en ese conductor, pero jamás imaginé que se trataba de mi hermano”, contó Luis Sibaja.

Durante la noche del miércoles fueron a buscar la moto y la encontraron dentro de una alcantarilla. Elián, como es delgado, pudo meterse para sacarla, eso sí, se tardaron como una hora y media y en ese momento sí contaron con la ayuda de otras personas.

“La moto no enciende, el mecánico nos dice que está en pérdida total”, agregó el hermano.

Ángeles

Sin embargo, al final del día el video sí terminó sirviendo para algo muy bueno, ya que varias personas se unieron para buscar a Elián y ofrecerle una moto nueva.

Estos ángeles prefieren no identificarse mucho, solo una dijo que se llama Amy y que la conmovió mucho el video.

“Sería una moto igual o parecida a la que perdió, tiene que ser nueva, no usada.

“El hecho de querer darle una es más que todo porque uno no sabe si la debe o qué va hacer para poder trabajar”, expresó Amy.

La joven es de Liberia, Guanacaste, pero vive en Alajuela.

A Elián Sibaja Mendoza le quieren regalar una moto nueva porque la suya quedó en pérdida total. Foto: Luis Sibaja

Familia agradecida

El hermano del afectado explicó que su Elián no tuvo chance ni para recuperarse de los golpes pues este jueves se levantó a las 3 a.m. para poder viajar en bus y llegar a tiempo a su trabajo, ya que entraba a las 6 a.m.

A Luis le contaron de la publicación en la que le ofrecían una moto nueva.

El motociclista Elián Sibaja sintió impotencia al ver su moto arrastrada por la moto. El motociclista Elián Sibaja sintió impotencia al ver su moto arrastrada por la moto.

“Mi hermano tenía algunos raspones en las piernas porque la corriente también lo arrastró y lo revolcó con las alcantarillas, también tragó agua.

“Recibimos el contacto de una muchacha, quien junto con un grupo de motociclistas desean ayudar a mi hermano, van a venir este jueves en la noche para hablar con mi hermano y ver el estado de la moto, son con los únicas personas que hemos hablado y que quieren ayudar a Elián, nosotros les agradecemos toda la ayuda que le quieran dar”, expresó.

La nueva moto le llegará como una bendición a Elián porque debe viajar 90 kilómetros para llegar al trabajo y además estudia en un colegio nocturno.

Las autoridades les piden a los motociclistas no arriesgarse si ven que las calles están llenas de agua, porque sus vidas corren peligro.