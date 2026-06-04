Angustia por adulto mayor que habría caído a un río y no aparece en Turrubares

Un adulto mayor permanece desaparecido luego de que, presuntamente, cayó a un río en Tulin de Carara, en Turrubares, durante la mañana de este jueves.

La alerta fue recibida a las 9:01 a.m., por lo que la Cruz Roja Costarricense movilizó recursos especializados de búsqueda y rescate para atender la emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría caído al cauce del río por circunstancias que aún no han sido determinadas.

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Equipos especializados de rescate fueron movilizados a Tulin de Carara. Foto: Ilustrativa (Cruz Roj/cortesía)

Despliegan operativo de búsqueda

Para atender la situación, fueron despachados equipos de rescate de los comités auxiliares de Puriscal, Jacó y La Gloria de Puriscal.

Las unidades se dirigen al sitio para recopilar más información sobre lo ocurrido, realizar una valoración de la escena y determinar las acciones operativas que correspondan para la búsqueda.

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Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad del desaparecido ni han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Los rescatistas mantienen activo el operativo con el objetivo de localizar al adulto mayor.