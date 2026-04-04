Animalito silvestre cayó en poso que quedó por culpa de mineros ilegales en Crucitas

Un pizote se convirtió en otra víctima de la minería ilegal en Crucitas, frontera norte, luego de caer en uno de los fosos cavados por los oreros.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) afirmó que en otras ocasiones han rescatado a otros animales en estos túneles.

“Los oreros no solo utilizan químicos altamente tóxicos, sino que también alteran la topografía de la zona con perforaciones que se convierten en trampas mortales tanto para animales silvestres como domésticos", señalaron en la oficina de prensa del MSP.

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Pizote fue rescatado por oficiales tras caer en un foso de minería ilegal en Crucitas. (Ministerio Público/Cortesía)

Leonardo García, oficial de la Fuerza Pública, señaló que el rescate lo hicieron en el cerro Fortuna.

“Se visualiza un animal en uno de los túneles creados por los coligalleros para la extracción de sedimento, creando trampas mortales para la propia fauna”, manifestó García.

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El animal estaba visiblemente cansado, por lo que los policías actuaron de inmediato para garantizar su seguridad.

Un pizote fue rescatado por dos ciudadanos, tras encontrar al animal herido a un costado de la carretera Interamericana, en la zona sur. (Ministerio de Seguridad P/Ministerio de Seguridad Pública)

Un pizote fue rescatado por dos ciudadanos, tras encontrar al animal herido a un costado de la carretera Interamericana, en la zona sur. (Ministerio de Seguridad P/Ministerio de Seguridad Pública)

Con la ayuda de un mecate y unas varillas, lograron amarrarlo y sacarlo a la superficie. Una vez fuera del foso, el pizote corrió, recuperando la libertad.

La Fuerza Pública ha rescatado ya numerosos animales en la zona, principalmente perros abandonados en los túneles, pero también un oso hormiguero y una tortuga terrestre, víctimas accidentales de los fosos creados por la minería ilegal.