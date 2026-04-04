Senderista sufre grave emergencia y equipos de rescate trabajan para salvarla en Escazú

Una senderista presentó una crisis convulsiva mientras recorría Piedra Blanca, Escazú, por lo que la Cruz Roja Costarricense se movilizó de inmediato para atender la emergencia.

El reporte se recibió a las 9:45 a. m. de este Sábado Santo, y desde entonces las unidades de soporte básico, avanzada y de primera intervención trabajan en la zona para brindar asistencia médica.

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Emergencia en Piedra Blanca mantiene alerta a equipos de rescate. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja)

Según informó la central de la Cruz Roja, “en estos momentos las fuerzas de tareas en la zona logran tener contacto con la paciente”, mientras coordinan su traslado seguro fuera del área.

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El operativo sigue activo, y las autoridades recomiendan precaución a quienes transitan por la zona de Piedra Blanca.