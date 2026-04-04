Una escena devastadora terminó de la peor manera para dos mujeres

En motocicleta y de una manera despiadada fue como ocurrió la balacera que cobró la vida de una mujer y dejó a otra luchando por su vida en San Miguel de Desamparados.

La violenta situación se registró a eso de las 11:19 p. m., cuando se reportaron múltiples disparos en la zona, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las víctimas viajaban en una motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, fueron interceptadas por dos hombres que también se desplazaban en moto.

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Dos mujeres fueron blanco de un ataque armado. Foto: Fines ilustrativas (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Sin mediar palabra, los sospechosos dispararon en múltiples ocasiones en un claro ataque armado contra las mujeres.

La víctima mortal fue identificada como Ortiz, de 37 años, quien fue llevada al hospital Calderón Guardia, donde falleció.

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Por su parte, Seas, de 34 años, fue llevada en condición crítica al hospital San Juan de Dios, donde permanece luchando por su vida.

El OIJ mantiene la investigación en curso para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.