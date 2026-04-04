Sucesos

Viernes Santo en nuestro país terminó de manera trágica luego de violenta balacera

Violencia sacude la noche de Viernes Santo

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Por Alejandra Morales

Una balacera desatada la noche de este Viernes Santo sembró el temor entre vecinos de San Miguel de Desamparados.

El hecho ocurrió a eso de las 11:19 p. m., cuando se reportaron múltiples disparos en la zona, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, dos mujeres resultaron heridas por arma de fuego, ambas con múltiples impactos.

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Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia.
Violencia sacude la noche de Viernes Santo en San Miguel de Desamparados. Foto: Con fines ilustrativos (Reiner Montero/Cortesía)

Las víctimas fueron llevadas en condición crítica, una al hospital Calderón Guardia y otra al hospital San Juan de Dios.

Las autoridades se mantienen en el sitio atendiendo la emergencia y recabando información para esclarecer lo ocurrido.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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