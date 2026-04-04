Viernes Santo en nuestro país terminó de manera trágica luego de violenta balacera

Una balacera desatada la noche de este Viernes Santo sembró el temor entre vecinos de San Miguel de Desamparados.

El hecho ocurrió a eso de las 11:19 p. m., cuando se reportaron múltiples disparos en la zona, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, dos mujeres resultaron heridas por arma de fuego, ambas con múltiples impactos.

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Violencia sacude la noche de Viernes Santo en San Miguel de Desamparados. Foto: Con fines ilustrativos (Reiner Montero/Cortesía)

Las víctimas fueron llevadas en condición crítica, una al hospital Calderón Guardia y otra al hospital San Juan de Dios.

Las autoridades se mantienen en el sitio atendiendo la emergencia y recabando información para esclarecer lo ocurrido.

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