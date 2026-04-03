Sucesos

Milagroso rescate de niña y adulto en el río Reventazón

La Cruz Roja activó todo un operativo de rescate para una niña y un adulto

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Por Eduardo Vega

Otro milagro de Viernes Santo se vivió en Sarapiquí, específicamente en medio de las peligrosas aguas del río Reventazón.

La Cruz Roja Costarricense le puso bonito y logró rescatar a una menor de edad y a un adulto que se quedaron sin poder salir del río Reventazón, uno de los más peligrosos del país.

Otro milagro de Viernes Santo se vivió en Sarapiquí, específicamente en medio de las peligrosas aguas del río Reventazóna al rescatar una niña de 12 años y un adulto.
Milagroso rescate de niña y adulto en el río Reventazón (Cruz Roja/Cortesía)

La alerta se recibió a las 12:32 p.m., momento en que se coordinó el envío de recursos de soporte, unidades avanzadas y personal especializado en rescate.

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Otro milagro de Viernes Santo se vivió en Sarapiquí, específicamente en medio de las peligrosas aguas del río Reventazóna al rescatar una niña de 12 años y un adulto.
Ya en tierra firme los rescatados fueron valorados y no ocuparon atención médica en un hospital. (Cruz Roja/Cortesía)

De inmediato, los equipos se desplazaron al sitio y comenzaron las maniobras para ingresar al río con equipo especializado, con el objetivo de poner a la menor en un lugar seguro.

El río Reventazón es uno de los más peligrosos del país

Lo que en primera instancia era el rescate de una menor de edad, terminó siendo un rescate doble porque también estaba sin poder salir de las fuertes aguas un hombre adulto.

Primero se puso a la niña en la balsa y después al adulto

En los videos de la propia Cruz Roja queda claro que el rescate no fue para nada fácil y que un error habría podido costar muy caro, incluso pudo ser fatal.

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Se intentó primero con un kayak

Los rescatados fueron valorados por los cruzrojistas una vez que estuvieron en tierra firme, pero ninguno necesitó ser trasladado a un centro médico.

Tatiana Díaz, coordinadora Operativa Regional explica el rescate
Cruz Roja logra rescate en río Reventazón
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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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