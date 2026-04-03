Milagroso rescate de niña y adulto en el río Reventazón

Otro milagro de Viernes Santo se vivió en Sarapiquí, específicamente en medio de las peligrosas aguas del río Reventazón.
La Cruz Roja Costarricense le puso bonito y logró rescatar a una menor de edad y a un adulto que se quedaron sin poder salir del río Reventazón, uno de los más peligrosos del país.
La alerta se recibió a las 12:32 p.m., momento en que se coordinó el envío de recursos de soporte, unidades avanzadas y personal especializado en rescate.
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De inmediato, los equipos se desplazaron al sitio y comenzaron las maniobras para ingresar al río con equipo especializado, con el objetivo de poner a la menor en un lugar seguro.
Lo que en primera instancia era el rescate de una menor de edad, terminó siendo un rescate doble porque también estaba sin poder salir de las fuertes aguas un hombre adulto.
En los videos de la propia Cruz Roja queda claro que el rescate no fue para nada fácil y que un error habría podido costar muy caro, incluso pudo ser fatal.
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Los rescatados fueron valorados por los cruzrojistas una vez que estuvieron en tierra firme, pero ninguno necesitó ser trasladado a un centro médico.