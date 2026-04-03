Otro milagro de Viernes Santo se vivió en Sarapiquí, específicamente en medio de las peligrosas aguas del río Reventazón.

La Cruz Roja Costarricense le puso bonito y logró rescatar a una menor de edad y a un adulto que se quedaron sin poder salir del río Reventazón, uno de los más peligrosos del país.

Milagroso rescate de niña y adulto en el río Reventazón (Cruz Roja/Cortesía)

La alerta se recibió a las 12:32 p.m., momento en que se coordinó el envío de recursos de soporte, unidades avanzadas y personal especializado en rescate.

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Ya en tierra firme los rescatados fueron valorados y no ocuparon atención médica en un hospital. (Cruz Roja/Cortesía)

De inmediato, los equipos se desplazaron al sitio y comenzaron las maniobras para ingresar al río con equipo especializado, con el objetivo de poner a la menor en un lugar seguro.

El río Reventazón es uno de los más peligrosos del país

Lo que en primera instancia era el rescate de una menor de edad, terminó siendo un rescate doble porque también estaba sin poder salir de las fuertes aguas un hombre adulto.

Primero se puso a la niña en la balsa y después al adulto

En los videos de la propia Cruz Roja queda claro que el rescate no fue para nada fácil y que un error habría podido costar muy caro, incluso pudo ser fatal.

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Se intentó primero con un kayak

Los rescatados fueron valorados por los cruzrojistas una vez que estuvieron en tierra firme, pero ninguno necesitó ser trasladado a un centro médico.

Tatiana Díaz, coordinadora Operativa Regional explica el rescate