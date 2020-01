Un señor me tenía encadenada con varios candados, así me castigaba, me estaba muriendo de hambre, tanto que la gente me veía con miedo porque aparte de la piel lo que más se me notaba eran las costillas, yo me sentía muy débil, era puro huesito, solo estaba esperando que la muerte me llevara, unos vecinos de buen corazón llamaron a unos rescatistas de la Fundación Tierra de Animales y con ayuda de Senasa me salvaron de esa casa en Poasito de Alajuela", contó Maya.