Árbol cayó sobre motociclista y lo dejó grave en Orotina

Un motociclista, de 38 años, vivió momentos críticos la madrugada de este martes 3 de febrero, luego de que un árbol le cayera encima mientras circulaba por Hacienda Vieja de Orotina, en Alajuela.

Los fuertes vientos que causaron la tragedia podrían haber sido provocados por el empuje frío #13.

El incidente ocurrió a eso de las 5:29 a.m., cuando los vientos intensos derribaron el árbol justo en el momento en que el hombre transitaba por la zona, en su motocicleta.

Un árbol le cayó encima a un motociclista mientras circulaba por Hacienda Vieja de Orotina, en Alajuela. Foto: Noticias Pacífico Central (Noticias Pacífico Central/Noticias Pacífico Central)

Según informó la Cruz Roja Costarricense, al llegar al lugar atendieron a un hombre adulto, quien presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de emergencia, en condición crítica, al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.

Las autoridades reiteran el llamado a la precaución, ya que el empuje frío #13 continúa generando ráfagas de viento fuertes, las cuales han provocado caída de árboles, ramas y rótulos en distintos puntos del país.