Argentina asesinada en Costa Rica: la pista que llevó a detener a un estadounidense

Lo último que se sabe de la argentina de apellido Cadento, hallada sin vida en un estero de la comunidad de Veintisiete de Abril, en Santa Cruz de Guanacaste, es que estuvo en una fiesta antes de su muerte.

Así lo confirmó Michael Soto, director interino del OIJ.

El principal sospechoso de la muerte de la mujer es un estadounidense de apellido Page, de 49 años, detenido la noche del martes en un allanamiento en Junquillal, por investigadores del OIJ de Santa Cruz.

El cuerpo de Cadento fue localizado la noche del sábado 31 de enero anterior; la víctima tenía varias puñaladas.

“Ella estaría pasando una temporada en el país, en apariencia habría asistido a una fiesta de un estadounidense el viernes en la noche y posteriormente es localizada fallecida; con esta información se procede al allanamiento de esta vivienda para realizar un estudio técnico utilizando la técnica de luminol”, manifestó Soto.

Cadento había estado en una fiesta antes de morir en Guanacaste. Foto: Rafael Pacheco/ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Macabro hallazgo en Santa Cruz: mujer aparece muerta en un estero

LEA MÁS: Estadounidense es detenido como sospechoso del homicidio de mujer en Junquillal

Agentes del OIJ recopilaron indicios dentro de la vivienda allanada en Santa Cruz, entre ellos una hoja de metal, además de prendas y otros objetos que serán analizados como parte de la investigación por homicidio. (OIJ/Cortesía)

Homicidio de argentina en Costa Rica

Las autoridades encontraron evidencias importantes para este caso.

Page está a la espera de sus medidas cautelares.

Las autoridades judiciales tratan de determinar las causas que llevaron a este cruel hecho. En lo que llevamos de este 2026 han sido asesinadas siete mujeres, según las estadísticas del OIJ.